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9-летнюю девочку сбили на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

9-летняя девочка с травмами была госпитализирована после ДТП, произошедшего около 16:50 17 июля на трассе «М7 Волга» в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Как сообщает ГИБДД республики, она перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил 52-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra.

В другой аварии в тот же вечер на дороге Сарапул – Каракулино в Каракулинском районе 31-летняя женщина-пешеход погибла. По предварительной информации, она находилась на проезжей части в темное время суток без световозвращающх элементов. Ее сбил 39-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Женщина скончалась на месте ДТП.

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