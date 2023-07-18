9-летнюю девочку сбили на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

9-летняя девочка с травмами была госпитализирована после ДТП, произошедшего около 16:50 17 июля на трассе «М7 Волга» в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Как сообщает ГИБДД республики, она перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил 52-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra.

В другой аварии в тот же вечер на дороге Сарапул – Каракулино в Каракулинском районе 31-летняя женщина-пешеход погибла. По предварительной информации, она находилась на проезжей части в темное время суток без световозвращающх элементов. Ее сбил 39-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Женщина скончалась на месте ДТП.