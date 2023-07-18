Власти Орска объявили «водную амнистию» для потребителей водоснабжения

Администрация Орска объявила «водную амнистию» для потребителей водоснабжения, самовольно присоединившихся к сетям. До конца июля такие жители могут узаконить нелегальное подключение без штрафных санкций.

Амнистия распространяет свое действие только на врезки, сделанные до 1 апреля 2021 года. Уже выявленные нелегальные подключения в акции не участвуют.

В прошлом году специалисты обнаружили более 200 самовольных подключений к системе водоснабжения в частном секторе. По закону собственникам за это грозят штрафы в виде начисления платы за использование воды с повышающим коэффициентом, а также демонтаж врезки.

Андрей Сазонов