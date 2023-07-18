Выдача автокредитов в Челябинской области за месяц выросла на 10%

В июне в Челябинской области был выдан 2481 автокредит. Это на 10,3% больше, чем в мае, сообщают в Национальном бюро кредитных историй. По количеству выданных займов на покупку автомобилей регион занимает восьмое место в РФ.

Больше всего автокредитов в первом месяце лета взяли заемщики из Москвы (4 509), однако по сравнению с маем показатель уменьшился на 2,6%. На втором месте Московская область – 4 090 кредитов, +3,6% к маю. На третьем месте Санкт-Петербург (3 457 кредитов), где также отмечено снижение на 6%.

В целом по России по сравнению с маем количество выданных автокредитов выросло на 2,9%, до 71,3 тыс. единиц. Это наивысший показатель за последние полтора года, отмечают в НБКИ. По сравнению с июнем прошлого года, когда отмечалось резкое падение кредитования, выдача увеличилась на 81,5%.

«Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начала года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,- комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.