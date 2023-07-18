Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов в Нижнем Новгороде

Платформа доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе компании. Ранее сервис работал в тестовом режиме с ограниченным количеством партнеров, теперь его расширили на все города-миллионники.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде к доставке подключились 160 ресторанов, по всей России — более 4 тыс. заведений. Заказы пользователям развозят курьеры «Сбермаркета». В компании не уточнили, потребовались ли дополнительные инвестиции.

В «Сбермаркете» считают, что расширение их сервиса доставки позволит снять монополию на рынке с одного бренда. Как писал «Ъ», после приобретения «Яндексом» сервиса Delivery Club у VK две наиболее крупных платформы доставки еды из ресторанов в стране («Яндекс.Еда» и Delivery Club) стали принадлежать одному собственнику.

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...