Платформа доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе компании. Ранее сервис работал в тестовом режиме с ограниченным количеством партнеров, теперь его расширили на все города-миллионники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде к доставке подключились 160 ресторанов, по всей России — более 4 тыс. заведений. Заказы пользователям развозят курьеры «Сбермаркета». В компании не уточнили, потребовались ли дополнительные инвестиции.

В «Сбермаркете» считают, что расширение их сервиса доставки позволит снять монополию на рынке с одного бренда. Как писал «Ъ», после приобретения «Яндексом» сервиса Delivery Club у VK две наиболее крупных платформы доставки еды из ресторанов в стране («Яндекс.Еда» и Delivery Club) стали принадлежать одному собственнику.

Анастасия Еремина