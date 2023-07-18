ИПОПАТ будет увеличивать в Ижевске количество маршрутов с валидаторами и возможностью оплаты проезда через приложение

На автобусах ИПОПАТ в Ижевске планируют развивать цифровые сервисы для пассажиров. Их презентовали вице-премьеру Удмуртии Игорю Асабину, главе миндортранса Алексей Горбачеву и министру цифрового развития республики Тимуру Меджитову, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам исполнительного директора ИПОПАТ Руслана Гиниятова, в частности компания планирует увеличить количество автобусов, оснащенных валидаторами. Сейчас система работает на 12 городских маршрутах в Ижевске

«В общей сложности в этом году мы установим валидаторы в 100 автобусов, которые будут курсировать по 18 маршрутам. Это позволит сократить время нахождения автобуса на остановочном пункте, снизить нагрузку на водителей, работающих без кондуктора, частично решить вопрос с нехваткой кадров. Отмечу, что сокращения кондукторов не планируется в связи с нехваткой кадров»,— рассказал господин Гиниятов.

Безналичным способом можно будет приобрести в том числе билеты длительного пользования (проездные билеты) на действующую карту «МИР», включая льготную категорию пассажиров (Пенсионер города Ижевска, Социальный проездной билет), рассказал генеральный директор компании «ТИС» Александр Прозоров. По его словам, уже сейчас принятый ИПОПАТ стандарт по оснащению автобусов позволяет уже сейчас полноценно реализовать проект «Карта жителя Удмуртской Республики» в части предоставления транспортных льгот на базе карты «МИР» в уже развернутой системе оплаты проезда.

«Считаю, что при реализации проекта критически важно принять во внимание опыт других регионов, в том числе соседних, который убедительно показывает, что наличие дополнительных идентификационных признаков на карте жителя — это то, что делает ее реально ценной для жителя, так как освобождает владельца карты от необходимости носить с собой дополнительные документы, подтверждающие льготу»,— пояснил господин Прозоров.

Уже работает мобильное приложение «Удмуртия транспорт», которое позволяет пассажиром получить информацию о работе автобусных маршрутов города, расписании, местонахождении транспорта и прогнозе прибытия на нужную остановку. Здесь же можно оплатить проезд бесконтактным способом.

«Пассажир имеет возможность, войдя в автобус, сначала занять удобное место, а затем оплатить проезд через мобильное приложение "Удмуртия транспорт" двумя способами: отсканировать камерой смартфона QR-код, размещенный в салоне автобуса, или, включив на смартфоне Bluetooth и геолокацию, оплатить поездку и получить электронный билет, следуя инструкции. В обоих случаях приложение само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, на каком маршруте находится этот автобус и какая стоимость проезда на этом маршруте»,— рассказала представитель компании-разработчика программного обеспечения Анастасия Москвина.

Отмечается, что бесконтактная оплата проезда через приложение «Удмуртия транспорт» прошла успешное тестирование на маршрутах №8 и №79. Список маршрутов будет расширен.

Также на встрече представили один из вариантов автобусов для обновления автопарка ИПОПАТ.

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