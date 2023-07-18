В Новосибирске задержаны подозреваемые по делу о гибели несовершеннолетнего промышленного альпиниста

В рамках расследования дела о гибели несовершеннолетнего на стройке задержаны двое подозреваемых – прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, фигуранты дела допустили к выполнению работ двух несовершеннолетних детей промышленного альпиниста. Подростки выполняли работы по обработке швов, находясь с внешней стороны здания. В момент проведения работ произошло обрушение части кирпичной стены, что привело к обрыву тросов. Один из детей упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Второй подросток госпитализирован.

Следственными органами возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

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Оксана Павлова