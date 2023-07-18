«Мегафон» обеспечил мобильным интернетом район застройки IT-кампуса

Инженеры компании «Мегафон» завершили перенос телеком-оборудования с Окского съезда в Нижнем Новгороде, в полной мере восстановив покрытие сети. Работы были выполнены на полгода раньше планируемого срока, они потребовались в связи с началом строительства межвузовского IT-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

«Мы стали первыми из сотовых операторов, кто всего за полтора месяца, осуществил перенос оборудования с места строительства важнейшего объекта и возобновил покрытие сети. Тем самым была обеспечена связь и скоростной мобильный интернет для строителей уникального для региона объекта. Уверен, что это положительно повлияет на эффективность работ и добавит удобства и комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи объекта – студентам и преподавателям. Символично, когда IT-кампус мирового уровня еще до своего открытия имеет высокоскоростной мобильный интернет», – сообщил директор нижегородского филиала «Мегафон» Роман Куликов.

Благодаря проведенным работам покрытие сети оператора распространяется также на жилой комплекс «Маршал Град», гостиницу «Ока», Окский съезд и Молитовский мост, добавили в компании.

Иван Сергеев