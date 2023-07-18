Приговору ищут оправдание

Защита Валерия Израйлита будет обжаловать обвинительный приговор. Ранее бывшего главу компании «Усть-Луга» приговорили к шести годам общего режима, но колонии он избежал. Суд учел, что бизнесмен провел в СИЗО и под домашним арестом семь лет. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, но в мае 2023-го прекратили преследование из-за сроков давности. В результате суд признал Валерия Израйлита виновным в незаконном выводе средств из России. Почему собеседники “Ъ FM” говорят о прецедентности этого дела? И где усматривают политические мотивы? Расскажет Даниил Бабкин.

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Ключевое разногласие в деле Валерия Израйлита — в трактовке амнистии капитала, которую Владимир Путин объявил в 2014-м. Власти говорили, что бизнес сможет без опасения возвращать активы на родину, и, помимо обещаний президента, создали правовой механизм — отдельный закон приняла Госдума.

По сути, он освобождает от уголовной ответственности за преступления, сведения о которых содержатся в налоговой декларации. Более того, их вообще нельзя использовать для возбуждения уголовного дела. На этом и настаивает защита даже после вынесения обвинительного приговора, рассказала адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская:

«Настоящее уголовное дело было возбуждено на основании незаконно изъятых спецдеклараций. Существует разъяснение Президиума Верховного суда, которое говорит, что нельзя использовать не только спецдекларацию, но и сведения из нее.

Мы считаем, что у нас есть хорошие шансы на оправдательный приговор».

Но суд, вероятно, трактует закон по-другому. На одном из заседаний судья пояснила, что на преступления, которые вменяют господину Израйлиту, амнистия не распространяется — речь идет о статьях об отмывании денег и мошенничестве, а, значит, ФСБ могла изъять его декларацию и возбудить уголовное дело.

В результате бизнесмен получил три года колонии по одному эпизоду, шесть лет — по другому, но в тюрьму так и не попал. Содержание в СИЗО и домашний арест перекрыли наказание.

За последние десять лет таких случаев все больше, констатирует глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи:

«Человек говорит: "Я хочу амнистию капитала и вернул деньги". Ему отвечают: "Да, мы тебя прощаем, доплати". Но после этого бизнесмен слышит, что на этом дело не заканчивается. Это подрывает доверие к данному методу возврата и легализации капитала.

Не просто так появился в обиходе, прежде всего предпринимательском, новый термин "русский оправдательный"».

Что касается конкретных обвинений бизнесмена, то, по данным следствия, он в 2013-м оформил фиктивный договор покупки яхты с одной из зарубежных компаний и так хотел объяснить перевод валюты за границу. Еще одно обвинение — в мошенничестве — касается хищения 320 млн руб., выделенных на строительство порта Усть-Луга.

Независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом, не исключает, что в деле господина Израйлита есть политические мотивы:

«Порт Усть-Луга — это важный актив с точки зрения государства. И мы видели, что вокруг аналогичных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была целая череда уголовных дел, которые начинались с совершенно незначительных эпизодов типа контрабанды алкоголя и потом заканчивались переделом рынка и перераспределением активов в пользу государства.

Кажется, что в контексте этого уголовного дела речь еще шла о некой политической составляющей. Первичен, наверное, интерес к этому активу, и сопровождающие этот интерес уголовные дела — это, скорее, формат того, каким образом этот актив был перераспределен».

В ближайшее время защита подаст апелляцию на приговор. Но перспектив немного, считает адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия:

«Что касается апелляции, то, думаю, шансов у осужденного нет, потому что у нас система приговоров устроена таким образом, что первая инстанция у нас непогрешима и практически никогда не ошибается. Если говорить про реабилитацию, то она возможна исключительно в случае оправдательного приговора. Что касаемо морального вреда, то сумма вряд ли превысит 3 млн руб.».

Ситуация, когда после обещания амнистии бизнесмены все же получали сроки, неуникальна. Такая участь несколько лет назад постигла двух бизнесменов из небезызвестного «списка Титова» — после возвращения в Россию одного приговорили к 4,5 годам колонии, другого — к семи.

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