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Коммерсантъ FM
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Приговору ищут оправдание

Каковы перспективы дела экс-главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита

Защита Валерия Израйлита будет обжаловать обвинительный приговор. Ранее бывшего главу компании «Усть-Луга» приговорили к шести годам общего режима, но колонии он избежал. Суд учел, что бизнесмен провел в СИЗО и под домашним арестом семь лет. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, но в мае 2023-го прекратили преследование из-за сроков давности. В результате суд признал Валерия Израйлита виновным в незаконном выводе средств из России. Почему собеседники “Ъ FM” говорят о прецедентности этого дела? И где усматривают политические мотивы? Расскажет Даниил Бабкин.

Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Зуева, Коммерсантъ

Ключевое разногласие в деле Валерия Израйлита — в трактовке амнистии капитала, которую Владимир Путин объявил в 2014-м. Власти говорили, что бизнес сможет без опасения возвращать активы на родину, и, помимо обещаний президента, создали правовой механизм — отдельный закон приняла Госдума.

По сути, он освобождает от уголовной ответственности за преступления, сведения о которых содержатся в налоговой декларации. Более того, их вообще нельзя использовать для возбуждения уголовного дела. На этом и настаивает защита даже после вынесения обвинительного приговора, рассказала адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская:

«Настоящее уголовное дело было возбуждено на основании незаконно изъятых спецдеклараций. Существует разъяснение Президиума Верховного суда, которое говорит, что нельзя использовать не только спецдекларацию, но и сведения из нее.

Мы считаем, что у нас есть хорошие шансы на оправдательный приговор».

Но суд, вероятно, трактует закон по-другому. На одном из заседаний судья пояснила, что на преступления, которые вменяют господину Израйлиту, амнистия не распространяется — речь идет о статьях об отмывании денег и мошенничестве, а, значит, ФСБ могла изъять его декларацию и возбудить уголовное дело.

В результате бизнесмен получил три года колонии по одному эпизоду, шесть лет — по другому, но в тюрьму так и не попал. Содержание в СИЗО и домашний арест перекрыли наказание.

Как Валерию Израйлиту засчитали аресты

Как Валерию Израйлиту засчитали аресты

За последние десять лет таких случаев все больше, констатирует глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи:

«Человек говорит: "Я хочу амнистию капитала и вернул деньги". Ему отвечают: "Да, мы тебя прощаем, доплати". Но после этого бизнесмен слышит, что на этом дело не заканчивается. Это подрывает доверие к данному методу возврата и легализации капитала.

Не просто так появился в обиходе, прежде всего предпринимательском, новый термин "русский оправдательный"».

Что касается конкретных обвинений бизнесмена, то, по данным следствия, он в 2013-м оформил фиктивный договор покупки яхты с одной из зарубежных компаний и так хотел объяснить перевод валюты за границу. Еще одно обвинение — в мошенничестве — касается хищения 320 млн руб., выделенных на строительство порта Усть-Луга.

Независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом, не исключает, что в деле господина Израйлита есть политические мотивы:

«Порт Усть-Луга — это важный актив с точки зрения государства. И мы видели, что вокруг аналогичных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была целая череда уголовных дел, которые начинались с совершенно незначительных эпизодов типа контрабанды алкоголя и потом заканчивались переделом рынка и перераспределением активов в пользу государства.

Как Борис Титов поддержал Валерия Израйлита

Как Борис Титов поддержал Валерия Израйлита

Кажется, что в контексте этого уголовного дела речь еще шла о некой политической составляющей. Первичен, наверное, интерес к этому активу, и сопровождающие этот интерес уголовные дела — это, скорее, формат того, каким образом этот актив был перераспределен».

В ближайшее время защита подаст апелляцию на приговор. Но перспектив немного, считает адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия:

«Что касается апелляции, то, думаю, шансов у осужденного нет, потому что у нас система приговоров устроена таким образом, что первая инстанция у нас непогрешима и практически никогда не ошибается. Если говорить про реабилитацию, то она возможна исключительно в случае оправдательного приговора. Что касаемо морального вреда, то сумма вряд ли превысит 3 млн руб.».

Ситуация, когда после обещания амнистии бизнесмены все же получали сроки, неуникальна. Такая участь несколько лет назад постигла двух бизнесменов из небезызвестного «списка Титова» — после возвращения в Россию одного приговорили к 4,5 годам колонии, другого — к семи.

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