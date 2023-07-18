Выплавка чугуна на ММК выросла на 14%

Магнитогорский металлургический комбинат раскрыл операционные результаты за первое полугодие и второй квартал этого года. Выплавка чугуна за январь-июнь выросла на 14% по сравнению с тем же периодом 2022-го, до 4,9 млн т. На ММК это связывают со снижением числа ремонтов в доменном производстве.

Производство стали за полугодие составило 6,5 млн т, что на 7,5% больше, чем годом ранее. При этом выпуск на магнитогорской площадке вырос на 17,8%, до 6,4 млн т, а на турецком активе — сократился на 79,1% на фоне макроэкономических шоков и прошедшего землетрясения.

Продажи металлопродукции по группе ММК по итогам шести месяцев выросли к прошлому году на 11,1% и достигли 5,8 млн т. На это повлияла благоприятная конъюнктура рынка России и стран ближнего зарубежья. Реализация премиальной продукции увеличилась на 5,1%, до 2,5 млн т. Такую динамику на ММК связывают с ростом спроса со стороны секторов металлообработки и строительства. Производство угольного концентрата выросло на 2% и достигло 1,8 млн т.

Во втором квартале выплавка чугуна на ММК увеличилась на 9,6% по сравнению с первым. Выпуск стали вырос на 13%, производство угольного концентрата — на 10%. Продажи металлопродукции группы увеличились на 11%, в том числе премиальной — на 13,5%.

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