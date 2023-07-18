Прокурор попросил приговорить к 17 годам военного ВСУ по делу об убийстве мирного жителя в ДНР

Прокурор попросил суд приговорить военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Чередника к 17 годам колонии. Антон Чередник обвиняется в убийстве мирного жителя в марте 2022 года.

Прокурор утверждает, что вина подсудимого полностью доказана. «Ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, часть срока отбывать в тюрьме»,— сказал прокурор на прениях в Южном окружном военном суде (цитата по ТАСС).

На заседании в апреле Антон Чередник признался в убийстве. Однако он не согласился с тем, что ему также вменяют в вину насильственный захват власти и прохождение обучения для террористической деятельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Пулеметчик частично согласился с обвинением».

Лаура Кеффер