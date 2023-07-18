Памятные мероприятия прошли в Сарапуле в день 155-летия со дня рождения купца и городского головы Павла Башенина

В Сарапуле отметили 155-летия со дня рождения Павла Башенина, городского головы, купца I гильдии и почетного гражданин города с 1911 года. Как сообщает пресс-служба Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Удмуртии, в этот день провели экскурсионную программу и интерактивные мероприятия. Посетили их несколько сотен жителей и гостей города.

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Так, в сопровождении экскурсовода посетители Дачи Башенина погрузились в атмосферу прошлого века, где их встречал сам хозяин купеческой усадьбы, городской голова Павел Башенин. В купеческой столовой с гостями общалась горничная, рассказавшая о тонкостях сервировки стола и купеческих блюдах. Познакомились экскурсанты также с художественной коллекцией музейного комплекса и заглянули в самое атмосферное место комплекса – чердак

Также на Даче Башенина прошел прием главы Сарапула Виктора Шестакова. Участие во встрече, прошедшей под девизом «Идеи. Дела. Инициативы», приняли Почетные граждане Сарапула и Удмуртии, руководители промышленных предприятий, представители благотворительного фонда имени П.А. Башенина, Сарапульской епархии. Глава города рассказал о современном развитии Сарапула.

Директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина акцентировала внимание на важности формирования личных фондов Почетных граждан города, отметив, что на сегодняшний день в музейном собрании представлено лишь 24 личных фонда из 102 персоналий, удостоенных этого звания. Руководитель Сарапульского музейного комплекса также познакомила с выставочными и издательскими проектами, рассказывающими о купцах и предпринимателях.

Отмечается, что с именем Павла Башенина связан наивысший расцвет уездного города Сарапула начала ХХ века. При нем в городе провели электричество и водопровод, были вымощены основные улицы, на главных перекрестках установлены керосиново-калильные фонари.