На проект капремонта «Дома Тушновых» в Уфе направят до 3,7 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 28 июля выберет разработчика проекта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тушновых» на проспекте Салавата Юлаева, 7, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 3,7 млн руб.

Проект необходимо разработать в течение 120 дней. Подрядчик должен представить три варианта архитектурного облика здания. Цвет наружной отделки, фасада и кровли, а также метод гидроизоляции фундаментов, наружных стен должны быть согласованы с заказчиком. Проектом необходимо предусмотреть замену устаревших оконных конструкций, дверей, входных групп, крылец.

Одноэтажное здание из красного кирпича в русско-византийском стиле площадью 444,3 кв. м с двухэтажным бытовым пристроем было построено в конце ХIХ - начале ХХ веков.

Майя Иванова

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