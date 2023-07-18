В аэропорту Перми усилили санитарный контроль за туристами, возвращающимися из Египта

В аэропорту Большое Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из египетских аэропортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Это связано со случаями неизвестного заболевания, зафиксированного в одной из провинций Египта. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности и не опасен для окружающих.

Роспотребнадзор предупреждает туристов, планирующих свой отдых в Египте: в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери.