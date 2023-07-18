Минэкономики предложило снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

Минэкономики разработало поправки, которые позволяют правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в «дружественные страны» и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, 17 июля инициативу одобрила комиссия по законопроектной деятельности.

Проект закона предполагает, что по поручению президента правительство может устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, которые отличаются от базовых, сроком максимум на полгода. Утверждается, что мера может способствовать «экономическому развитию и укреплению связей с государствами».

В пояснительной записке говорится, что снижение пошлин допустимо в отношении стран, с которыми «интенсивно развивается торгово-экономическое и политическое сотрудничество». Авторы указывают на возможность «точечной настройки» экспорта внутри Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Кроме того, Минэкономики предлагает установить тарифные квоты сроком не более года на вывоз товаров, которые производятся на территории определенных регионов России. Речь идет о тех регионах, в которых действуют «ограничительные меры в связи с недружественными мерами отдельных иностранных государств» или удаленных от рынков сбыта, центров по хранению и переработке продукции. Квоты предполагают сниженную или нулевую ставку таможенной пошлины. Ожидается, что вскоре законопроект будет внесен в Госдуму.