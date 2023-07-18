Жителя Удмуртии подозревают в угоне «ГАЗели»

23-летний ранее судимый житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля «ГАЗель». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, установлено, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел в частном секторе Ленинского района «ГАЗель» с приоткрытым окном.

Он оторвал пластиковый ветровик и проник внутрь автомобиля, а затем с помощью короткого замыкания проводов зажигания запустил двигатель и уехал к своему другу. Позднее он вновь хотел воспользоваться автомобилем, но не смог его завести и оставил во дворе по улице Пушкинской.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). Подозреваемый заключен под стражу. Угнанный автомобиль после проведения следственных действий возвращен владельцу.