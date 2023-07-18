Обвиняемая в растрате 67 млн рублей экс-руководитель фонда «Содействие — XXI век» не явилась в суд

Экс-руководитель фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова, обвиняемая в растрате средств фонда, не явилась на заседание суда по своему уголовному делу. «Не смог дозвониться до нее, не знаю, где она находится. Дома мне дверь никто не открыл»,— приводит слова ее адвоката портал Ura.ru. В процессе объявлен перерыв до 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В июне 2023 года Ленинский суд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой. По версии ГСУ СКР, они присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.

Уголовное дело, подсудимыми по которому в итоге стали Елена Лопаева и Елена Найданова, расследовалось с 2019 года.