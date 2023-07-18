«Единая Россия» утвердила Олега Гербера в качестве кандидата на пост спикера заксобрания Челябинской области

На конференции регионального отделения «Единой России», прошедшей 18 июля, был утвержден кандидат от партии на должность спикера законодательного собрания Челябинской области. Как и ожидалось, им стал генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Олег Гербер, который сейчас исполняет обязанности председателя регионального парламента.

Господин Гербер набрал 167 голосов. Другой кандидат, ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев – пять.

Пост спикера челябинского заксобрания стал вакантным в июне. Тогда депутаты приняли отставку Александра Лазарева, который покинул парламент и перешел на работу в областное правительство на должность заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с новыми регионами и помощи в восстановлении подшефных Челябинской области территорий в Донбассе.