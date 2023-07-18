Владимир Добровольский назначен на должность замдиректора по экопросвещению заповедников в Крыму

Владимира Добровольского назначили на должность заместителя директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Объединенная дирекция ООПТ Заповедный Крым». Об этом сообщает Telegram-канал учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Заповедный Крым» Фото: Telegram-канал «Заповедный Крым»

В 2021 году Владимир Добровольский сотрудничал с дирекцией крымских заповедников в качестве главного специалиста по развитию познавательного туризма.

«За время работы: была налажена цифровизация кассовых процессов, сформирована общая тенденция развития туристической сферы в заповедниках, появились первые стилизованные входные группы на самых посещаемых объектах "Ялтинского горно-лесного заповедника"».

Владимир Добровольский родился в 1990 году в Ялте. В 2013 году окончил геофак Таврического национального университета им. В. И. Вернадского по специальности «Геополитика и политическая география». В период с 2019 по 2020 годы возглавлял МУП «Туринфоцентр ЮБК». До нового назначения господин Добровольский замещал председателя Крымской региональной общественной организации «Фрирайт», специализирующейся на спортивных и туристических мероприятиях региона.

Анастасия Донскова

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