Экологические нарушения выявлены на Балахнинской картонной фабрике

Росприроднадзор в ходе плановой выездной проверки выявил экологические нарушения в деятельности ООО «Балахнинская картонная фабрика» (ООО «БКФ»). По данным Росприроднадзора, основная площадка предприятия относится к объектам первой, наиболее высокой категории негативного воздействия на окружающую среду.

На фабрике, которая производит бумагу и картон из макулатуры, образуется 27 видов отходов. В нарушение действующих требований предприятие хранило их вместе.

В ходе осмотра земельных участков, принадлежащих фабрике, выявлены факты захламления территории. На грунте зафиксированы насыпи битого кирпича, щебня, порезанного картона и бумаги. Это нарушает требования Земельного кодекса РФ. Кроме того установлено, что водоотведение стоков ООО «БКФ» осуществляется в централизованную систему водоотведения. В ходе отбора проб сточных вод предприятия зафиксировано превышение нормативов сброса.

В ближайшее время в отношении предприятия и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Андрей Репин