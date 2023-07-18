ПЗСП оспаривает решение ФАС по делу о завышении цен на газобетонные блоки

АО «ПЗСП» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к пермскому УФАС, свидетельствуют данные картотеки суда. На ПЗСП пояснили, что обжалуют решение, которым общество признано нарушившим антимонопольное законодательство и предписание УФАС по ПК «О защите конкуренции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в апреле 2022 года пермское УФАС возбудило в отношении АО «Пермтрансжелезобетон» и АО СЗ «ПЗСП» антимонопольное дело из-за необоснованного повышения цен на газобетонные блоки. По мнению управления, эти компании, занимающие 97% рынка газобетонных блоков в крае, нарушили п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара), в результате чего отпускные цены на газобетон в Прикамье в 2021–2022 годах выросли почти в два раза. В ПТЖБ и на ПЗСП объяснили рост цен увеличением расходов на сырье и материалы, использующиеся для изготовления газобетона. Однако, по данным УФАС, изменение затрат предприятий на производство продукции не соответствует изменению цены товара.

Отметим, что с УФАС также судился «Пермтрансжелезобетон», но в итоге производитель стройматериалов от иска отказался.