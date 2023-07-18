Bloomberg: температура в Европе может подняться до 50°C из-за антициклона «Харон»

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб сообщило, что надвигающийся на Европу со стороны Сахары антициклон «Харон» угрожает европейским странам температурами до 50 градусов по Цельсию.

По данным агентства, температура на итальянской Сардинии к 19 июля может достичь 50 градусов. В этот день, отмечает Bloomberg, в 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение о сильной жаре.

Агентство отмечает, что высокие температуры могут привести к пожарам. В окрестностях греческих Афин сгорели несколько домов, на острове Пальма (один из Канарских островов) более 4 тыс. человек были эвакуированы из-за природных пожаров, напоминает издание.

Последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году. Тогда на итальянской Сицилии температура достигла 48,8 градуса. Всемирная метеорологическая организация, пишет Bloomberg, прогнозирует, что экстремальные погодные условия могу стать новой нормой.