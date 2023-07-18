В Челябинске на благоустройство Комсомольского проспекта выделили 167 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на строительство асфальтированной дороги на участке Комсомольского проспекта от жилого дома №120 до улицы Чичерина. Начальная цена контракта составляет 167,1 млн руб. Прием заявок ведется до 25 июля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет уложить асфальт на участке длиной 228 м. На дороге появятся четыре полосы для движения. Вдоль нее обустроят тротуары, освещения, светофоры и дождевую канализацию. Также на участке планируется провести озеленение. Завершить все работы нужно будет до 20 июля 2024 года.

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