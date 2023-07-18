На Кубани с начала 2022 года вернули в оборот 11 тысяч гектаров сельхозземель

В Краснодарском крае с января 2022 года до настоящего времени вернули в оборот 11 тыс. га сельхозземель. Об этом заявил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

Для сравнения: в 2021 году в оборот вернули только 3 тыс. га сельхозугодий. Спикер ЗСК подчеркнул, что почвы — это настоящее «золото» Кубани, основа развития ее экономики и залог будущих рекордных урожаев. Основная задача краевых властей, по мнению Юрия Бурлачко, приумножить это богатство и заставить его работать с максимальной отдачей.

«На мой взгляд, надо по максимуму задействовать пригодные для агрообработки территории. И здесь на первый план выходят вопросы, связанные с рациональным использованием, изъятием и вовлечением в оборот неиспользуемых земель. Эту тему мы держим на постоянном контроле, она неоднократно обсуждалась на совещаниях, в том числе планерных. Работа по включению в оборот участков сельскохозяйственного назначения, несмотря на все сложности, ведется в регионе постоянно»,— подчеркнул председатель Законодательного собрания региона.

Он также подчеркнул, что на особом контроле находится сохранение виноградопригодных земель. Господин Бурлачко напомнил, что ранее было принято сразу несколько законов по защите этого вида угодий. Среди них — установление на федеральном уровне самостоятельного вида разрешенного вида использования таких земель, включение этого вида в документы Росреестра.

Кроме того, в декабре 2022 года был принят нормативный правовой акт, согласно которому для перевода особо ценных земель в иную категорию теперь, помимо соответствующего решения коллегиального органа при краевом Минсельхозе, требуется и согласование с профильным комитетом Заксобрания.

«Работу по сохранению и защите наших сельхозугодий продолжим с коллегами и в новом парламентском году»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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