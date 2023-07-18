Управделами главы Башкирии потратит до 1,4 млн рублей на обслуживание пассажиров в VIP-залах аэропорта

Управление делами главы Башкирии выбрало исполнителя услуг до конца года по обслуживанию пассажиров в VIP-залах уфимского аэропорта, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало АО «Международный аэропорт "Уфа"». Услуга будет оказана за начальную стоимость контракта 1,4 млн руб. Ее профинансирует бюджет республики.

Как указывается в технической документации, пассажиров, в частности, разместят в кондиционированных залах ожидания с организованными зонами прилета и вылета. Там же установят системы телевещания, обеспечат беспроводной доступ в интернет и выделят отдельную зону для пресс-подхода.

АО «Международный аэропорт "Уфа"» принадлежит республике. В прошлом году прибыль составила 1,4 млрд руб., выручка – 7,1 млрд руб.

Венера Хисамова

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