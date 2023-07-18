В Башкирии планируют выдавать землю участникам СВО, получившим госнаграды

Правительство Башкирии разработало законопроект о бесплатном предоставлении участков для индивидуального жилищного строительства военнослужащим, добровольцам, а также лицам, проходящим службу в Росгвардии, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Проект размещен на сайте минземимущества.

Изменения предлагается внести в статьи республиканского закона «О регулировании земельных отношений в РБ». В тексте законопроекта предусмотрено, что льготой смогут воспользоваться участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за проявленные заслуги в зоне боевых действий. При этом они должны быть признаны ветеранами боевых действий и нуждающимися в жилых помещениях.

Бесплатную землю также предоставят членам семей участников СВО, погибших из-за полученного ранения, травмы или контузии, нуждающимся в жилье. К этой категории отнесены супруга умершего, дети, а том числе усыновленные, а также родители.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с момента опубликования и не будет распространяться на граждан, которые уже поставлены в очередь на бесплатное предоставление земли.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте