На установку 10 стоек вызова экстренных служб в Уфе потратят до 5 млн рублей

Мэрия Уфы ищет подрядчика для поставки и установки 10 стоек вызова служб на остановках в центре города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 4,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 20 июля. Услугу профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, стойка будут представлять собой столб, на который установят, в частности, информационное табло прибытия транспорта, две купольные видеокамеры, не менее двух светодиодных светильника и панель с кнопкой вызова экстренных служб. Их всех установят за 25 дней со дня заключения контракта.

Стойки установят возле БГПУ в направлении улиц Цюрупы и улиц Ленина, возле Монумента дружбы в направлении улиц Менделеева и Валиди, возле Башгосдрамтеатра, Башгосфилармонии, ЦУМ, Троицкой площади в направлении улицы Воровского и возле остановки «Столетие "Башавтотранс"».

Венера Хисамова

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