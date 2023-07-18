Чехия выдаст США криминального авторитета из Грузии

Глава чешского Минюста Павел Блажек подписал распоряжение о выдаче США задержанного в республике выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова, сообщает ТАСС со ссылкой на чешскую газету Pravo. Экстрагировать господина Омарова должны в течение ближайших дней.

Он была задержан в Чехии в январе на основании международного ордера на арест и с тех пор находится под стражей. После его задержания прокуратура США обвинила трех криминальных авторитетов из стран Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад. Чешские СМИ утверждали, что Полад Омаров был главарем преступной группировки, «терроризировавшей азербайджанские общины в России и на Украине».

Его экстрадиции также требовали Грузия и Казахстан. В мае Городской суд в Праге постановил, что господин Омаров может быть выдан в США.

Лаура Кеффер