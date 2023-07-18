Прокуратура вновь пытается доказать незаконность концессионного соглашения по строительству в Перми онкоцентра

Краевая прокуратура внесла кассационное представление на постановление Семнадцатого апелляционного суда, оставившего в силе решение Арбитражного суда Пермского края о законности заключения концессионного соглашения по строительству в Перми онкологического центра. Как сообщает портал Properm.ru, надзорный орган считает, что при рассмотрении дела в предыдущих инстанциях были неправильно применены нормы материального права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре прошлого года прокуратура обратилась с соответствующим иском к министерству экономического развития и инвестиций региона, а также к ООО «Клиника инновационных исследований», с которым было заключено концессионное соглашение. Оно предусматривает строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. Срок действия соглашения — 35 лет.

Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта. Арбитражный суд Пермского края и апелляционная инстанция признали заключение соглашения законным.