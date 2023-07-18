В Геленджике построят новый бетонный скейт-парк. Об этом сообщает муниципальный центр управления курорта.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Действующая площадка на набережной неподалеку от городской больницы, установленная за счет инвестора в 2016 году, подверглась негативному воздействию соленого морского воздуха и износу при использовании рамп скейтерами.
«Была инициирована экспертиза состояния спортивных сооружений, которая показала, что в дальнейшем безопасная эксплуатация всего объекта невозможна. Было принято решение о демонтаже данной конструкции»,— говорится в сообщении.
Для возведения нового бетонного парка ведется подбор подходящей территории.
Ранее скейт-парк у школы №1 разобрали по решению городских властей после жалоб жителей на шум. На ее месте установили современную спортивную площадку.
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