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В Татарстане на 8% вырос уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией

С начала этого года в Татарстане выявили 429 больных ВИЧ-инфекцией, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатель заболеваемости в Татарстане составляет 11,5 на 100 тыс. жителей. Случаи заражения выявлены во всех районах Татарстана за исключением Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского.

Всего на начало июль в Татарстане подтверждены свыше 29 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. Из общего числа заболевших 8,8 тыс. скончались, включая 2,8 тыс. по причине инфекции.

"Ъ-Казань"

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