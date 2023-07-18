В Куртамыше двухлетний ребенок утонул в баке с водой

СК проводит доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка, утонувшего в баке с водой для полива в Куртамыше (Курганская область).

Как сообщают в региональном следственном управлении, инцидент произошел во дворе частного дома в субботу. Ребенка оставили без присмотра, он упал в дак и захлебнулся. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и не смогли спасти.

Сейчас следственные органы устанавливают причины и обстоятельства, по результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.