В Челябинской области два поселка остались без газа из-за аварии

Жители поселка Джабык Карталинского района и поселка Париж Нагайбакского района остаются без газа с вечера 17 июля. Это связано с повреждением газопровода, уточняют в администрации Карталинского района.

Вчера в 18:21 диспетчеру аварийно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, между поселками Джабык и Запасное водитель лесовоза повредил стойку газопровода. В связи с этим на линии произошла частичная разгерметизация. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и АО «Газпром газораспрелеление Челябинск в Локомотивном городском округе». На сегодня запланированы аварийно-восстановительные работы.

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