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Донские аграрии обмолотили 25% уборочных площадей зерновых

В рамках уборочной кампании хозяйства Ростовской области обработали 806 тыс. га — 25% посевных площадей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По информации властей, собрано уже более 3,3 млн т зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составила 41 ц/га. Собрано 2,8 млн т озимой пшеницы, более 147,5 тыс. т озимого и 96 тыс. т ярового ячменя, более 227,5 тыс. т зернобобовых.

«Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий, для селян основная задача сейчас — в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай и не допускать сельскохозяйственные палы»,— цитирует пресс-служба правительства слова первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова

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