«Расширение призывной базы без корпуса опытных офицеров ничего не даст»

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания россиян в запасе. В частности, предельный возраст пребывания запасников в мобрезерве для старших офицеров увеличен до 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (сейчас 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (сейчас 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст остался таким же — до 70 лет. Принятие закона комментирует краснодарский адвокат Александр Якимович.



Александр Якимович

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«Законопроект, внесенный в ноябре 2022 года, радикально изменился. Изначально он был направлен на дополнение трех статей федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", никак не связанных с призывным возрастом. В этом виде он прошел первое чтение и в марте 2023 года был направлен на второе.

Однако перед вторым чтением таблица поправок кардинально изменилась, став за два дня до рассмотрения 11-страничной, и законопроект превратился в изменение еще четырех статей и введение двух новых. Также были внесены дополнения в законы о статусе военнослужащих и об их денежном довольствии.

13 июля, то есть через сутки после появления новой таблицы поправок, законопроект был принят во втором чтении. Эта процедура замены законопроекта очень показательна.

Внесенные изменения увеличивают возраст пребывания граждан в запасе. Тем самым закон фактически возвращает в число военнообязанных тех граждан, которые по состоянию на 2023 год перестали быть таковыми. И он коснется даже тех мужчин, которые на сегодня уже сняты с воинского учета по возрасту. Формально военкоматы должны восстанавливать их на учете, но законопроект не содержит сведений об этом.

Формально закон увеличивает призывную базу за счет граждан старших возрастов. Однако если предположить, что закон преследует цель усилить обороноспособность государства за счет расширения призывной базы, то это не имеет смысла, так как в России в настоящее время имеется свыше 24 млн мужчин в возрасте от 19 до 44 лет. Этого более чем достаточно для формирования вооруженных сил любого состава по мобилизации. Хотя в числе 11 авторов законопроекта — три генерала, два полковника, руководители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также пять функционеров со стажем. Теоретически они должны иметь представление как о целях, так и о средствах, которыми располагает наше государство.

В военном отношении мужчины в возрасте 50–60 лет не представляют никакой ценности в сравнении более молодыми. Среди них резко выше процент инвалидов, качественно больше имеющих заболевания без формальной инвалидности, много физически непригодных к службе, не говоря о сниженной способности к обучению. Наполнение ими вооруженных сил резко усложняет их снабжение, увеличивает нагрузку на тыловые службы, снижает мобильность.

Комплектование вооруженных сил никогда не упирается в недостаток солдат — оно всегда упирается в полное отсутствие командного состава, особенно высшего и среднего штабного, которого в России просто нет. Причина проста — в 1994–2020 годах в России не было подготовки такого состава на практике, так как не было ни крупных воинских соединений и объединений, ни крупных маневров, не говоря о военных действиях. Чечня, Таджикистан, Сирия — это конфликты, в которых мог получить боевой опыт командир батальона, но не более.

Например, создание соединения в 100 тыс. человек личного состава требует не просто 5 тыс. офицеров, причем кадровых, а не вновь призванных,— оно требует не менее 100 офицеров, которые ранее командовали воинскими частями крупнее полка и не менее 1 тыс. офицеров с опытом командования батальонного звена не менее трех лет, не говоря о 20 офицерах с опытом командования дивизией.

Однако в российской армии вообще нет таких командиров, так как вся армия состоит из 11 дивизий, и заменить опыт командования назначением на должность нельзя. Надо понимать, что даже самое низовое тактическое подразделение — батальон (500 человек личного состава) — имеет 18 подразделений офицерского командования, четыре подразделения управления с несколькими офицерами и штаб батальона, что требует единовременно до 25 офицеров. Объединение в 100 тыс. человек личного состава потребует только 2,5 тыс. младших офицеров, остальные должны быть кадровыми с опытом командования.

Призыв же 300 тыс. или большего числа для формирования новых частей и соединений не усложняет эту проблему, он делает ее нерешаемой.

В 1941 году в СССР имелось более 50 тыс. офицеров запаса с опытом командования воинскими частями и 2 тыс. генералов, имевших опыт командования дивизией или руководства соответствующим штабом, что позволило формировать новые части и соединения. В России нет ничего подобного и полностью отсутствует возможность подготовки, так как генералов с опытом ведения военных действий просто нет, и новых генералов учить некому. Другими словами, расширение призывной базы новым законом бесполезно.

Также нужно понимать, что массовый призыв мужчин старше 45 лет опасен для армии, так как перед этим контингентом командный состав, особенно младший и средний, не обладает никаким моральным авторитетом и не имеет морального преимущества в возрасте, а старший вызывает резкую неприязнь и недоверие. Мужчины ранее 1977 года рождения, то есть воспитанные еще в СССР, просто не будут подходящим объектом для командования со стороны командного состава».

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