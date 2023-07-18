В школе на улице Берша в Ижевске откроют дополнительные первые классы из-за большого запроса родителей

Дополнительные шесть первых классов появятся в новой школе на ул. Берша в Ижевске. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил и.о. заместителя главы администрации столицы Удмуртии по социальной политике Дмитрий Чистяков. По его словам, в основную волну приема было подано 460 заявлений от родителей, наблюдается большой запрос от семей быстрорастущего микрорайона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Изначально планировали открывать 10 первых классов, но запрос почти в 2 раза больше. С администрацией школы обсудили все возможные варианты: сумели уплотниться и найти возможность для открытия еще шести дополнительных классов. При этом придётся пожертвовать продленкой, частью допзанятий, плюс сразу несколько параллелей будут обучаться во вторую смену. Мера вынужденная, но без этого никак»,— пояснил господин Чистяков.

Он также предложил другие варианты в профильных классах в соседних микрорайонах. Это школа № 76, где откроются классы кадетского направления, школа №81 с классами эстетической и спортивной направленности и школа №77 с футбольным классом.

Дмитрий Чистяков добавил, что кардинально ситуацию в микрорайоне изменит появление новой школы. Власти намерены подать заявку в федеральную программу, чтобы начать строительство в 2025 году.

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