Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого человека на детской площадке в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об убийстве молодого человека на детской площадке в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Трагедия произошла 6 июля на бульваре Цветочный. Между потерпевшим и 35-летним местным жителем возникла ссора на почве неприязненных отношений, и последний нанес первому удар ножом в живот. Тот скончался в больнице.

Обвиняемый арестован по решению суда. Господин Бастрыкин дал поручение главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования данного дела.