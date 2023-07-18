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Пермский застройщик хочет сделать свое название брендом

Пермская строительная группа Nova планирует зарегистрировать в качестве товарного знака свое наименование. Согласно информации в сервисе znakoved.ru, заявку от группы в Роспатент 7 июля подала директор Nova Мария Ахметова. Торговую марку Nova предполагается использовать в сфере услуг рекламных агентств, организации торговых ярмарок, консультаций по управлению бизнесом и вопросам строительства, в аренде недвижимости, надзоре за строительными работами и так далее. Решение по заявке Nova Федеральная служба по интеллектуальной собственности пока не приняла.

«Регистрация ТЗ (товарного знака.— «Ъ-Прикамье») является обычной процедурой и производится с целью стать единственным правообладателем наименования, индивидуализироваться среди иных участников строительной отрасли на территории РФ»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в группе Nova.

На сайте группы Nova указано, что застройщик развивает разные бизнес-направления: управление и девелопмент недвижимости, маркетинговые услуги. Среди проектов Nova — ЖК Space (бульвар Гагарина, 67), Nova City (ул. Беляева, 45, и ул. Давыдова, 11), Nova Life (ул. Лихвинская, 37). Компания также участвовала в проекте ЖК Lakewood на ул. Братской, 98а. Совладельцем Nova является пермский бизнесмен Михаил Белебезьев.

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