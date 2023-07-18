Профицит бюджета Пермского края за полгода составляет 252 млн рублей

Бюджет Пермского края, по состоянию на 1 июля, исполнен по доходам на 51,3%. Из запланированных 210,1 млрд руб. в региональный бюджет поступило 107,8 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте краевого минфина.

По доходам бюджет исполняется с небольшим отставанием от бюджета 2022 года. За полгода в него собрано 0,5% от объемов 2022 года. По налогу на прибыль организаций в бюджет Прикамья поступило 43,5 млрд руб. (94,2% от объемов 2022 года), по НДФЛ — 18,9 млрд руб. (108,5% от плана). Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 19,2 млрд руб. (46,7% от запланированного).

Расходы региональной казны составили 107,6 млрд руб. Это 42,1% от запланированного объема (255,7 млрд руб.). Самые значительные статьи расходов: образование (30,3 млрд руб.), социальная политика (24,8 млрд руб.), национальная экономика (18,5 млрд руб.) и здравоохранение (10,6 млрд руб.). На данный момент бюджет исполняется с профицитом в 252,7 млн руб.