«Камский кабель» расширил линейку гибких шахтных кабелей DEEPon

«Камский кабель» ведет непрерывную работу по разработке инновационной продукции для горнорудной отрасли. Предприятием произведены, испытаны и сертифицированы в системе ГОСТ Р гибкие экранированные шахтные кабели DEEPon для эксплуатации в условиях умеренного и тропического климата.

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– «Камский кабель» десятилетиями разрабатывает, изготавливает и поставляет кабели на объекты добывающей промышленности. Технические специалисты предприятия внимательно следят за трендами и потребностями горнорудной отрасли, чтобы своевременно предлагать актуальные разработки. Наши новые ТУ 16.К180-099-2021 учитывают необходимые дополнения в части эксплуатационных характеристик и срока службы силовых кабелей DEEPon, – отметил заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

Кабели DEEPon-КГЭШ и DEEPon-КГЭТШ на 1140 В предназначены для присоединения угольных комбайнов, передвижных машин и механизмов для подземных работ к электрическим сетям. Они могут эксплуатироваться в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля, тем самым предупреждая возможный взрыв метана в шахтах. Кроме того, эти кабели стойки к растягивающему усилию и воздействию масел, а в тропическом исполнении – к поражению плесневыми грибами.

В свою очередь, кабели марок DEEPon-КГЭШ и DEEPon-КГЭТШ с мониторинговой жилой обеспечивают выполнение требования к опережающему отключению при раздавливании. Их конструкция позволяет значительно снизить вероятность образования открытой искры при повреждении наружной оболочки кабеля. Эти изделия соответствует требованиям пункта 417 Федеральных норм и правил промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах».

Сертификация – это подтверждение стабильности технологических процессов и условий при изготовлении продукции. Это доказательство, что товар соответствует всем установленным техническим регламентам и стандартам качества. «Камский кабель» успешно сертифицировал силовые кабели DEEPon марок КГЭШ, КГЭТШ, КГЭОпШ, КГЭЖШ, КГЭЖТШ, КГРЭВШ, КГРЭПуШ, КГРЭТПШ на напряжение 1140 и 3300 В. Нормативный документ выдан компетентным органом в Кемерове – столице угольной промышленности России. Специалисты научно-исследовательского института подтвердили соответствие шахтных кабелей заявленным требованиям и возможность их применения в подземных работах.

Кроме того, «Камским кабелем» получен сертификат соответствия новой продукции требованиям ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кабели DEEPon испытаны на стойкость к воздействию пламени и нераспространение горения, что также подтверждает возможность их прокладки и эксплуатации в условиях шахт.

ООО «Камский кабель»