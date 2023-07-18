Самая дорогая квартира на вторичном рынке в Челябинске продается за 30 млн рублей

Аналитики «Циан» составили рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке в городах Уральского федерального округа. Челябинск в топ-10 этого списка представлен одной позицией за 30 млн руб. в ЖК «Ньютон», которая занимает пятое место. В квартире три спальни, кухня-столовая, два санузла, две лоджии, гардеробная, холл и коридор. Общая площадь – 104,4 кв. м.

Составители рейтинга отмечают, что это не самая дорогая квартира в регионе. В ЖК «Соколиная гора» есть предложение на 4 млн руб. дороже, однако загородное жилье в рейтинг не включили.

На первом месте в списке квартира в Екатеринбурге в башне «Исеть» (456 кв. м, 138,26 млн руб.), в тройке лидеров также предложения в Сургуте (130 млн руб., 378,5 кв. м) и Тюмени (68 млн руб., 140 кв. м).