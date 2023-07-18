Нужна ли в квартире кухня и зачем нужна мастер-спальня? Тенденции современных планировок

«Кухня-столовая». «Студия». «Мастер-спальня». Эти термины, описывающие планировки квартир, вошли в наш обиход относительно недавно. Ещё каких-то лет 15-20 назад совместить кухню с пространством для семейных посиделок или приёма гостей считалось смелым экспериментом, а отдельная ванная комната в спальне – роскошным изыском из кино про богатеев. Сегодня такие планировки – в тренде у продвинутых застройщиков. И тому есть причины.

Место для жизни

Помните, как в детстве вы приходили в гости к бабушке, и уже в подъезде вдыхали запах её пирогов? Бабушка колдовала на кухне, умудряясь всего на 6-7 «квадратах» варить борщ, строгать салаты, одновременно доставая из духовки выпечку. Пар, жар и целая гамма запахов – вот что такое бабушкина кухня.

Конечно, гостям видеть весь процесс кулинарного священнодействия не полагалось. Собственно, отделение кухни как «мастерской» от более «парадной» зоны и лежит в основе проектов старых квартир, по которым они строились из десятилетия в десятилетие.

Но прогресс не стоит на месте. Современная бытовая техника, система вытяжек, целая индустрия производства полуфабрикатов сделала труд хозяек и хозяев на кухне делом необременительным и даже весёлым. И в этом веселье вполне могут принимать участие гости или другие члены семьи, совмещая ожидание угощения с непринуждённым общением.

Нет нужды чинно-благородно сидеть в гостиной, пока хозяева творят кулинарные чудеса – нет и необходимости в кухне как таковой. Вот почему сегодня всё больше квартир в новых домах проектируются с кухней, совмещённой со столовой. Ну, или с гостиной – кому как удобнее называть.

Понятно, когда речь идёт о небольшой квартире-студии, где пространство спланировано до каждого квадратного сантиметра. Но даже в более просторных двух- и трёхкомнатных квартирах проектировщики создают такие пространства, где легко разместится большая компания. Площадь таких помещений – 18-20 и более кв. метров, где собственно кухне отведено ровно столько места, сколько это необходимо – 5-6 «квадратов». Больше и не нужно.

Типичный пример – планировки квартир в новом монолитно-каркасном доме на ул. Водопроводная 6\1 в деревне Кондратово. В доме, рассчитанном на современных жителей с динамичным образом жизни, едва ли не 90% квартир спланировано с кухней-столовой.

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Конечно, для приверженцев классического подхода к кухне тоже найдутся варианты.

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Такое расположение вполне имеет право на существование, и площадь – около 10 кв. метров – позволяет устроить дружеские посиделки, например, двум семейным парам. Но в целом тенденции современных планировок всё же тяготеют к кухне-столовой (гостиной).

Не для посторонних

Ещё одна тенденция в планировках современных квартир – мастер-спальня. Слово «мастер» здесь вовсе не обозначает человека, которого, согласно известной пословице, дело боится. Термин произошёл от английского «master», что означает «хозяин».

Иначе говоря, мастер-спальня – это спальня для хозяев. И всё, что расположено в ней, предназначено только для них, а никак ни для посторонних глаз.

Вот почему мастер-спальня планируется с собственной ванной комнатой. Если на секунду задуматься, любой из нас вспомнит, как перед приходом гостей – особенно внезапным – панически метался в ванную комнату, чтобы сменить полотенца, убрать халаты. А главное – проверить, не осталось ли там лежать что-то такое из предметов одежды, чего гостям видеть совсем не обязательно.

Мастер-спальня избавляет от этих переживаний. Поэтому современные застройщики в новых квартирах сразу предусматривают наличие второй ванной комнаты – исключительно для пользования хозяев и расположенной, естественно, в спальне. Например, вот так.

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Ну и, конечно, это просто очень удобно в случае, если у вас большая семья. Наличие собственной ванной комнаты прямо в спальне существенно снижает утренний накал страстей, когда вся семья собирается бежать по делам, а ванная комната – одна-единственная.

Ведь самое ценное, что есть в наши дни – это время.

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