С начала года «Ростелеком» обеспечил интернетом 35 сел и деревень Челябинской области

Провайдер «Ростелеком» с начала этого года установил 35 базовых станций в отдаленных селах и деревнях Южного Урала в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Как сообщают в компании, для этого потребовалось проложить оптоволоконную сеть общей протяженностью более 200 км, сообщают в «Ростелекоме».

В частности, новые базовые станции появились в населенных пунктах Сухая Атя и Точильный (Ашинский район), Уфимка (Верхнеуфалейский городской округ), Арасланово и Нестерово (Нязепетровский район), Нижняя Сатка и Черная Речка (Саткинский городской округ).

Замглавы региона Александр Козлов на пресс-конференции напомнил, что населенные пункты, которые обеспечили интернетом и сотовой связью, определялись по итогам голосования на портале госуслуг. «Активность и заинтересованность сельчан будет иметь решающее значение при формировании нового рейтинга сел и деревень для строительства базовых станций в 2024 году, - сказал вице-губернатор. – Электронное голосование уже началось и продлится до 13 августа. В бумажном виде коллективное заявление в адрес Минцифры России можно направлять до 10 сентября».

В рамках второго этапа программы доступ к интернету организуют для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек.