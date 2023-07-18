Пермский туроператор, организующий автобусные перевозки в Крым, вынужден менять маршрут

Пермские туристы, купившие путевки в Крым, не отменяют поездки из-за теракта на Крымском мосту, сообщила «Ъ-Прикамье» исполнительный директор турагентства «Автокруиз» Газель Хайбулина. Автобусные туры, которые организуются компанией, не приостанавливаются, операторы ищут новые маршруты для доставки туристов, сказал представитель отрасли.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Автокруиз» отправил автобусный тур из Перми в Крым 11 июля, автобус с туристами должен прибыть в двадцатых числах. Однако из-за теракта на Крымском мосту перевозчик вынужден будет менять маршрут. На данный момент с полуострова можно выехать через новые регионы России или на пароме. По сообщению РИА Новости, сейчас в Крыму находится не менее 50 тыс. туристов.
Агентство рассматривает вариант доставки туристов до точки назначения посредством парома и выбора альтернативных трасс.
В то же время, как отметила госпожа Хайбулина, большинство пермских туркомпаний отказались от автобусных туров в Крым. Отказ от направления в сторону южного побережья связан с низким спросом. «До 2021 года автобусные туры ездили через каждые пять дней, Крым был очень популярным направлением, направлением номер один. Последние два года наблюдается уменьшение спроса, в связи с этим и предложение уменьшается, поэтому этим летом наша компания отправляет туры через каждые десять дней»,— отмечает директор турагентства.
В туристическом агентстве «Акапулько» сказали «Ъ-Прикамье», что в этом году туристы совсем не бронировали автобусные туры в Крым, хотя на сайте оператора они представлены.
Туроператор «Инна-Тур» отказался от перевозчиков в Крым в связи с волнением за туристов и возможными сложностями при перевозке.