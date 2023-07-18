Пермский туроператор, организующий автобусные перевозки в Крым, вынужден менять маршрут

Пермские туристы, купившие путевки в Крым, не отменяют поездки из-за теракта на Крымском мосту, сообщила «Ъ-Прикамье» исполнительный директор турагентства «Автокруиз» Газель Хайбулина. Автобусные туры, которые организуются компанией, не приостанавливаются, операторы ищут новые маршруты для доставки туристов, сказал представитель отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Автокруиз» отправил автобусный тур из Перми в Крым 11 июля, автобус с туристами должен прибыть в двадцатых числах. Однако из-за теракта на Крымском мосту перевозчик вынужден будет менять маршрут. На данный момент с полуострова можно выехать через новые регионы России или на пароме. По сообщению РИА Новости, сейчас в Крыму находится не менее 50 тыс. туристов.

Агентство рассматривает вариант доставки туристов до точки назначения посредством парома и выбора альтернативных трасс.

В то же время, как отметила госпожа Хайбулина, большинство пермских туркомпаний отказались от автобусных туров в Крым. Отказ от направления в сторону южного побережья связан с низким спросом. «До 2021 года автобусные туры ездили через каждые пять дней, Крым был очень популярным направлением, направлением номер один. Последние два года наблюдается уменьшение спроса, в связи с этим и предложение уменьшается, поэтому этим летом наша компания отправляет туры через каждые десять дней»,— отмечает директор турагентства.

В туристическом агентстве «Акапулько» сказали «Ъ-Прикамье», что в этом году туристы совсем не бронировали автобусные туры в Крым, хотя на сайте оператора они представлены.

Туроператор «Инна-Тур» отказался от перевозчиков в Крым в связи с волнением за туристов и возможными сложностями при перевозке.