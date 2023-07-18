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Коммерсантъ FM
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Дело о краже имущества Чубайса передано на новое рассмотрение в суд

Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение в Хамовнический суд Москвы уголовное дело о краже имущества у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Суд апелляционной инстанции отменил постановление Хамовнического суда Москвы об изменении подсудности на Замоскворецкий суд. Московский городской суд постановил направить уголовное дело обратно в Хамовнический суд и рассматривать его со стадии судебного разбирательства»,— рассказал он. Сторона обвиняемых обжалует это решение в кассационной инстанции.

В 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса возбудили дело по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб. Среди фигурантов дела его бывший деловой партнер Илья Сучков, бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Они не признали вину. В отношении них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В конце марта 2022 года Анатолий Чубайс уехал из России.

Лаура Кеффер

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