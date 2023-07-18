Чиновникам в Кузбассе запретили иметь зарубежные счета и иностранные финансовые активы

Кузбасским чиновникам запретили открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами России, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Перечень должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах региона, замещение которых влечет запрет, утвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Этот список включает в себя практически все должности госслужбы региональных органов исполнительной власти — министров, их заместителей, начальников управления, департаментов инспекций и их заместителей, помощников, включая мировых судей, первого помощника губернатора Кузбасса и его пресс-секретаря, советников, главных и обычных консультантов, включая юрисконсультов, специалистов-экспертов, инспекторов и главных инспекторов, а также специалистов, как старших, так и младших должностей, и др.

В документе,опубликованном 17 июля, указано, что перечень утвержден для противодействия коррупции и в соответствии с федеральным законодательством.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово