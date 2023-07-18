Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан житель Красноярска, напавший на пенсионерку рядом кладбищем

Полиция Красноярска задержала 39-летнего жителя краевого центра, который подозревается в изнасиловании пенсионерки рядом с кладбищем Бадалык. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации управления Следственного комитета, 2 июля подозреваемый направился с ранее ему знакомой 64-летней потерпевшей под предлогом сбора ягод в деревню. В районе городского кладбища Бадалык мужчина, угрожая убийством, напал на пенсионерку.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Вчера подозреваемого задержали в общежитии по улице Норильская в Октябрьском районе. Во время допроса он полностью признал вину.

Илья Николаев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...