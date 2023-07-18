Задержан житель Красноярска, напавший на пенсионерку рядом кладбищем

Полиция Красноярска задержала 39-летнего жителя краевого центра, который подозревается в изнасиловании пенсионерки рядом с кладбищем Бадалык. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации управления Следственного комитета, 2 июля подозреваемый направился с ранее ему знакомой 64-летней потерпевшей под предлогом сбора ягод в деревню. В районе городского кладбища Бадалык мужчина, угрожая убийством, напал на пенсионерку.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Вчера подозреваемого задержали в общежитии по улице Норильская в Октябрьском районе. Во время допроса он полностью признал вину.

Илья Николаев