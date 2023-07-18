В Новосибирске задержан иностранец за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, иностранец, который ранее был выдворен с территории России с запретом въезда до 2032 года, вернулся в Новосибирск по поддельному паспорту. За непривлечение его к ответственности нелегальный мигрант попытался дать взятку в 80 тыс. руб. сотруднику ФСБ, но был задержан.

В отношении задержанного завели уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — о незаконном пересечении госграницы (ст. 332 УК РФ) и даче взятки (ст. 322 УК РФ).

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Илья Николаев