В Новосибирской области КПРФ назвала кандидатов в сенаторы

Новосибирское региональное отделение (РО) КПРФ назвало трех претендентов на пост сенатора от исполнительной власти региона. Выбор из их числа будет сделан в том случае, если кандидат от партии Роман Яковлев победит на губернаторских выборах в сентябре этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Кандидаты в сенаторы были названы по итогам заседания бюро обкома КПРФ. Оно состоялось 17 июля. В число кандидатов вошли Вера Ганзя, работавшая депутатом в двух созывах Госдумы РФ, экс-депутат законодательного собрания региона, главный редактор проекта «Вацап ТВ» Андрей Жирнов и депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

«Кандидаты будут принимать активное участие в избирательной кампании и проводить встречи с жителями области»,- сообщили в РО КПРФ.

Выборы губернатора состоятся 8-10 сентября 2023 года. В настоящее время правительство Новосибирской области в Совете федерации представляет Владимир Городецкий.

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Валерий Лавский