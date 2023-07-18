Экс-глава муниципального учреждения в Новосибирске получал взятки за разрешения о размещении киосков

В Новосибирске перед судом предстанет бывший директор муниципального учреждения «Кировское», обвиняемый в коррупции, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как считает следствие, с 2021 по 2022 годы глава МКУ ежемесячно поучал взятки от предпринимателей за выдачу устных разрешений на установку нестационарных торговых объектов и предупреждение их владельцев о предстоящих проверках, что позволяло взяткодателям избежать административной ответственности.

Размеры взяток варьировались от 5 до 30 тыс. руб. Их общая сумма превысила 600 тыс. руб.

Фигуранту дела грозит 12 лишения свободы.

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Оксана Павлова