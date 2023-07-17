Hyundai раскрыла дизайн Santa Fe нового поколения

Компания Hyundai раскрыла дизайн кузова и салона кроссовера Santa Fe нового поколения, который официально будет представлен в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью новый экстерьер со светотехникой с H-образными модулями, который станут отличительной чертой всех современных Hyundai. Также полностью переработан интерьер — в салоне Santa Fe появятся два 12,3-дюймовых экрана цифровой панели приборов и мультимедиа.

На центральной панели появятся сенсорные элементы управления, разместятся площадки для беспроводной зарядки смартфонов, для модели предложат панорамную крышу с раздельными сегментами, а также будет доступна версия кроссовера с трехрядной компоновкой салона и семью местами.

Полная информация о новом Hyundai Santa Fe будет раскрыта 10 августа, когда состоится полноценная премьера автомобиля.

Максим Вершинин

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